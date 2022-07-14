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Aydın Ticaret Borsası

14.07.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 69,31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir69,3169,31​​​​​​​Kuru incir yemeklik95,00115,00

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Anahtar Kelimeler:
kuru incir

Aydın Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

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Öğle
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İkindi
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