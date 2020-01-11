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  4. Aydın'da ocak ayında deniz keyfi

Aydın'da ocak ayında deniz keyfi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Aydın'da ocak ayında deniz keyfi

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim ilçesinde bazı kişiler, sıcaklıkların bugün yükselmesiyle denize girdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde çetin kış şartlarıyla mücadele edilirken Didim'de soğuk günlerin ardından bugün termometreler 16 dereceyi gösterdi.

Güneşli havayı fırsat bilenler Altınkum Plajı'nda güneşlenirken bazıları denize girdi.

AA muhabirine açıklama yapan Ramazan Gümüştaş, Zonguldak'tan geldiğini, kış aylarını Didim'de geçirdiğini, bugün havanın güzel olduğunu görerek denize girdiğini ve fazla üşümediğini söyledi.

Ali Yalçınkaya ise yıllardır yurt dışında çalıştıktan sonra ilçeye yerleştiğini belirterek, "Su gerçekten harika. Bu aylarda zaten çok güzel. İnanın denizin suyu dışarıdan daha sıcak. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deniz, Didim, hava, sıcak,

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