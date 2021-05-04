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Aygün aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi kimdir?

04.05.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aygün Aydın son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla konuşuluyor. Son olarak magazin sunucuları hakkındaki söylemleri ile gündeme gelen Aygün Aydın'ın Londra'ya gittiği iddia edildi. Peki, Aygün Aydın kimdir? İşte, ayrıntılar...

Aygün aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi kimdir?

Bu Tarz Benim yarışması ile tanınan Aygün Aydın gündemin merak edilen isimlerinden oldu. Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Aygün Aydın kısa sürede en çok konuşulan kişiler arasında yer aldı. Yaşı ve nereli olduğu araştırılan Aygün Aydın 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İşte, detaylar...

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünü tamamlayan Aygün Aydın, Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde rol almıştır. Aygün Aydın fenomen program Bu Tarz Benim yarışması ile büyük bir kitle elde etmiştir. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakteriyle ekranlara gelmiştir.

Aygün Aydın son günlerde yaptığı açıklamalar ve Hakan Sabancı paylaşımlarından sonra gündem oldu. Aygün Aydın'ın şimdilerde eleştiriler nedeni ile Londra'ya gittiği konuşuluyor.

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Aygün Aydın
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