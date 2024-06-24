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  4. Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı! Tepki yağınca açıkladı: Kumpas, montaj, şantaj...

Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı! Tepki yağınca açıkladı: Kumpas, montaj, şantaj...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.06.2024 07:59
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Yaptığı gezi programlarıyla tanınan Ayhan Sicimoğlu olay görüntülerle gündeme bomba gibi düştü. Sicimoğlu işini beğenmediği gerekçesiyle kovduğu personeli parasını istemeye geldiğinde ona tokat attı. Görüntülere tepki yağınca ise "Kumpas, montaj, şantaj..." dedi.

Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı! Tepki yağınca açıkladı: Kumpas, montaj, şantaj...

Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği için kovduğu personeline, parasını istemeye geldiğinde ortalık karıştı. Eski çalışan "Ettiğiniz hakaretler ettiğiniz küfürler..." deyince Sicimoğlu sinirlenerek tokat attı.

O anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Genç çalışan tokat yediği anları videoya çekerek ünlü ismi ifşa edince sosyal medyada Ayhan Sicimoğlu'na tepki yağdı.

Ayhan Sicimoğlu kendisinin sosyal medyada gündem olması sonrasında hemen açıklama yaptı.

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"ŞANTAJA MARUZ KALDIM"

Ayhan Sicimoğlu "Bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir" dedi.

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Ayhan Sicimoğlu ayrıca olayın hemen ardından polise şikayette bulunduğunu da söyleyerek kendisinden büyük paralar istendiğini de açıkladı.

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