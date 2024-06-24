Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı fenomen isimle nişanlandı! "Ne kadar sade"

Şampiyon olduğu dönemde gerek yarışma performansı gerekse özel hayatıyla gündemden düşmeyen Nisa son dönemde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit İnaldı ile nişanlanmasıyla gündeme geldi.. Nişan fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Nisa ve fenomen Yiğit'in nişan pozlarına sosyal medyada beğeni yağarken Nisa'nın sade tarzına da yorumlar gecikmedi.

Nisa'nın tarzını görenler "Ne kadar sade", "Abartıdan uzak ne güzel olmuş" yorumlarında bulundu.

OGEDAY İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, birlikte mücadele ettikleri Survivor 2020 sonrası aşk yaşamıştı. Ünlü oyuncu, Taksim Meydanı'nda Nisa'ya evlilik teklif etmişti. İkili, bir süre sonra da ayrılık kararı almıştı. Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açan Nisa, Survivor All Star'da eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ile zaman zaman tartışma yaşadığı ifade edilmişti.







