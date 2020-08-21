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Aykut Enişte 2 filminden yeni kareler!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.08.2020 16:58 | Son Güncelleme

Cem Gelinoğlu’nun Giray Altınok ve Muammer Tali’yle birlikte kaleme aldığı, yapımını BKM’nin üstlendiği ‘Aykut Enişte 2’nin İstanbul’daki çekimleri neşeli bir atmosferde devam ediyor.

Aykut Enişte 2 filminden yeni kareler!

İlk filmde, aileye karşı sevgili rolü oynayan Aykut (Cem Gelinoğlu) ve Gülşah (Melis Babadağ), bu kez gerçekten evlenmek için hazırlık yapıyor!

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Atabeyoğlu Ailesi’ne damat olacağı için mutluluktan havalara uçan Aykut, bu kez Gülşah’ı elinden kaçırmamaya kararlı.

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Aykut Enişte 2’nin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara ve Kerim Ertekin yer alırken, filmin yönetmenliğini ilk filmde olduğu gibi yine Onur Bilgetay üstleniyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok beğenerek izledik birinciyi. Sabırsızlıkla bekliyorum
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