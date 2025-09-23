Mynet Trend

Aylar sonra yan yana! Ağız okuma uzmanı ifşaladı: Trump'tan Elon Musk'a 'Seni özledim' sözleri

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk, aylar süren gerginliğin ardından yeniden yan yana geldi. Suikasta kurban giden aktivist Charlie Kirk'ün anma töreninde uzun aranın ardından ilk kez iletişim kuran ikili, el sıkışıp sohbet etti. İkilinin görüntüleri, “Charlie için” notuyla paylaşılırken bir ağız okuyucu uzmanı ikilinin arasında geçen diyaloğu gün yüzüne çıkardı. İşte ikilinin arasında geçen konuşmanın detayları...

Çiğdem Sevinç

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, aralarında geçen kavga ve gerilimden aylar sonra, suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için düzenlenen anma töreninde yan yana oturarak sohbet etti.

ABD basınındaki haberlere göre, Arizona’nın Glendale kentinde düzenlenen anma töreninde, Trump ile Musk bir araya geldi.

Görüntülerde Musk’ın, Trump’ın yanına oturmasının ardından ikilinin el sıkıştığı ve bir süre sohbet ettiği anlar dikkati çekti.

"CHARLİE İÇİN" MESAJI

Beyaz Saray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Trump ve Musk’ın törende yan yana oturduğu bir kareye yer verilerek, "Charlie için" ifadeleri kullanıldı.

Musk da aynı platformdan "Charlie için" notuyla Trump ile sohbet ettiği bir anın fotoğrafını paylaştı.

İkilinin haziran ayında başlayan geriliminin ardından ilk kez kamuoyu önünde bir araya geldiği belirtiliyor.

KONUŞMALARI İFŞA OLDU

Daily Mail'e konuşan bir dudak okuyucusu, ikilinin arasında geçen konuşmayı ifşa etti.

Buna göre, Trump'ın "Nasılsın? Elon, duyduğuma göre sohbet etmek istiyormuşsun. Haydi, nasıl tekrar işleri rayına oturtacağımızı bulmaya çalışalım" diyor. Musk da Trump'ı başıyla onaylıyor. Ardından Donald Trump, "Seni özledim" ifadesini kullanıyor.

TRUMP- MUSK KAVGASI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'la ilgili büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

İkili daha sonra birçok kez birbirinin aleyhinde açıklamalarda bulunmuştu.

(AA)

