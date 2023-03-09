Aylarca peşinden koşmuş... Hande Erçel Hakan Sabancı'ya bakın ne şart koymuş!

"Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" açıklaması yaparak Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığını yalanlayan Hande Erçel geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyl el ele görüntülendi.

Paris'te romantik bir tatil yapan Hande Erçel ve Hakan Sabancı artık ilişkilerini saklamıyor.

İkilinin aşklarına dair gazeteci Gülşen Salt bomba bir iddiada bulundu. 2. Sayfa'nın sunucularından Salt şunları söyledi:

HANDE ERÇEL'İN ŞARTI

"Hakan Sabancı aylarca Hande Erçel'in peşinden koşmuş. Onun gittiği ortamlara giriyor, onun arkadaş çevresinden Hande'ye mesajlar gönderiyor. Hande Erçel'i ikna etmesi hiç kolay olmamış. Hande'nin 'Hayatımda kimse yok' dediği noktada yeni yeni bir şeyler başlamış ama Hande, Hakan'dan çok emin değilmiş. Masaya şartlarını koymuş... 'Ben öyle gizli saklı ilişkiler yaşamam' demiş. Biliyorsunuz playboylar genelde mal kabul kapılarındna kaçıp gidiyorlar."

