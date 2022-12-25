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Aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söylemişti! Bahar Candan'ın asgari ücret yorumu tepki çekti

25.12.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce 11 milyon TL'lik bakiyesini paylaşan Bahar Candan, aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söylemişti. Lüks yaşantısıyla adından söz ettiren ve çıplak pozlarını paylaşarak da gelir elde eden Candan asgari ücretin açıklanmasından sonra bir paylaşım yaptı. Bahar Candan'ın asgari ücret kararı ise tepki çekti.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanındıktan sonra gerek paylaşımları gerekse de açıklamalarıyla gündem olan Bahar Candan lüks yaşantısıyla ve otelde konaklamasıyla sık sık gündeme geliyor.

Aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söyleyen Candan Onlyfans'ta da erotik pozlar paylaşarak ayda 1 milyon TL kazandığını açıklamıştı.

Bu açıklamalarla adından söz ettiren Candan asgari ücretin 8500 TL olduğunu duyduktan sonra bir karar aldı. Yatakta uzanan Bahar Candan açıklamasında "Asgari ücretle yaşamaya karar verdim" dedi.

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Bahar Candan'ın "Her ay 8.500 Türkiş lirası harcayarak nasıl yaşayacağımı göreceğim" sözleri sosyal medyada tepki çekti. Fenomeni görenler "Herkes ekmek derdinle bu dalga geçer gibi" yorumları yaptı.

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Bahar Candan stil

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