MAGAZİN

Aylin Coşkun ölümden döndü! Son anda kurtarıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.12.2018 09:51 | Son Güncelleme

Şarkıcı Aylin Coşkun son albümünün hit parçası 'Yok Artık'ın klip çekimi için gittiği Tayland'da ölümden döndü. Coşkun çekim sırasında okyanusta fırtınaya yakalandı.

Aylin Coşkun ölümden döndü! Son anda kurtarıldı

Sevenlerine yeni yıl sürprizi yapmak isteyen Aylin Coşkun, 'Sinsirella' albümünün hit parçası 'Yok Artık' için Tayland'da kamera karşısına geçti. Coşkun, egzotik ortamda tamamlanan çalışmasında büyük zorluklar yaşadı.

Tayland'ın turizm gözdesi Phuket Adası'nda yaşanan doğa olayları, sette ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

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Coşkun, senaryo gereği okyanusun ortasında tek başına kaldı. Bu esnada çıkan dalga Coşkun'un kulağına ani basınç uygulayınca Aylin Coşkun, bir süre duyma kaybı yaşadı. Aylin Coşkun'un kendisine gelmesi için çekimlere bir süre ara verilirken talihsiz olaylar zinciri ünlü sanatçıyı bir türlü bırakmadı.

Coşkun, ertesi gün ise okyanusta tekneyle fırtınanın arasında kalınca, yerli halkın yardımıyla son anda kurtarıldı.


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