Aynen Aynen hayranlarına müjde! Aynen Aynen'den yılbaşı özel bölümü ve 5. sezon sürprizi

Blu TV'de yayınlanan Kerem Bürsin ile Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaştığı Aynen Aynen dizisinin 5. sezon onayı verildi.

Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya'nın beraber başladığı Aynen Aynen dizisi büyük ilgiyle takip ediliyor. Ancak Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı dizisi için projeden ayrıldı. Yerine ise Kerem Bürsin gelmişti.

Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya'nın dizisi Aynen Aynen'den hayranlarını sevindirecek müjdeli bir haber geldi. İkili sürpriz bir video hazırladı.

Kerem Bürsin ise Aynen Aynen dizisinin 2021 yılında da devam edeceğini söyledi. Aynen Aynen yılbaşı özel bölümü de 31 Aralık’ta sadece BluTV’de yayınlanacak.

