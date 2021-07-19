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Aynı adamın aldattığı 3 kadın arkadaş oldu! İntikam planları görenleri imrendirdi

19.07.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan üç kadın aynı adam tarafından aldatıldıklarını öğrendiklerinde inanılmaz bir plana imza attı. Aldatılan kadınlar önce adamın yalanını yüzüne vurdular, ardından ise arkadaş olup beraber tatile çıktılar.

Aynı adamın aldattığı 3 kadın arkadaş oldu! İntikam planları görenleri imrendirdi

Idaho eyaletinin Boise bölgesinde yaşayan 18 yaşındaki Bekah King ve 21 yaşındaki Morgan Tabor ile Utah eyaletinin Salt Lake City bölgesinde yaşayan 19 yaşındaki Abi Roberts'ın arkadaşlıkları oldukça ilginç bir şekilde başladı. Geçtiğimiz Aralık ayında aynı adam tarafından aldatıldıklarını fark eden kadınlar, 30 yaşında bir okul otobüsü satın aldılar ve iki buçuk aylık bir proje sonucunda otobüsü bir karavana çevirdiler.

YOLLARA DÜŞTÜLER

Yaklaşık bir ay önce yola çıkan ve Montana civarında kamp yapan üçlü doğayla kucaklaşırken maceralarını da açtıkları Instagram sayfasından paylaşıyorlar. İsimlerinin baş harflerini kullanarak otobüse "The BAM Bus" adını verdiler. Maceraperest üçlü sosyal medyada bir anda popüler olmayı başardılar. Merak eden takipçileri için bir araya geliş hikayelerini anlatmayı ihmal etmediler.

HİKAYE BİR ŞÜPHE İLE BAŞLADI

Tabor, birkaç yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından şüphe duymaya başlamış, kendisinin başka kadınlarla mesajlaştığını ve sosyal medyadan flört mesajları aldığını fark etmişti. Bunun üzerine erkek arkadaşının Instagram hesabına mesaj gönderen kadınlardan birinin profiline girince şoke oldu. Tabor, "Sayfasına girdim ve neredeyse tüm fotoğraflarında erkek arkadaşım olduğunu zannettiğim kişiyle birlikte çekildikleri kareleri gördüm" dedi.

Bunun üzerine Tabor, sayfasına baktığı kişi olan Abi Roberts'la Instagram üzerinden iletişime geçti. Olayın farkına varan Roberts da şaşkına döndü.

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YALANINI YÜZÜNE VURDULAR

Aynı anda birden fazla kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıkan adam ise gerçekleri kadınların hazırladığı planın sonucunda öğrendi. Bir gün Abi ile Morgan FaceTime yaparken bu adam sohbetin tam ortasında Morgan’ın evine geldi. Morgan o anları “Abi ile konuşurken arabasının sesini duydum ve elinde çiçeklerle geldiğini gördüm. İçeri girince ona ‘hey bak, yeni arkadaşlar edindim’ diyerek telefonu gösterdim. Kimle konuştuğumu gördüğünde yüzünün aldığı hali izlemek, şimdiye kadar en eğlendiğim andı” sözleriyle anlattı.

ESKİ SEVGİLİLERİNİN HAYALİNİ YAŞIYORLAR

Karavan çevirdikleri otobüsleriyle yola çıkan kadınlar aslında bu durumun eski sevgililerinin hayali olduğunu belirttiler. Abi hikayeyi, “Bu adam her birimize bir okul otobüsü alıp ülke çapında seyahat etme hayali olduğunu söylemişti. Bir gün yine sohbet ederken, karavan hayatı hakkında konuşmaya başladık ve çok geçmeden ‘Bunu neden yapmıyoruz ki?’ dedik” sözleriyle anlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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