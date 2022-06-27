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Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar bir araya gelince gerçek ortaya çıktı

27.06.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşmeyi başardı. Aldatılan iki eş, aynı kadınlar evli olduklarını fark ettikten hikayelerindeki gizli kalan bölümleri doldurmak için bir araya geldi. Birçok ortak yönleri olduğunu anlayan ikili yakın arkadaş olmaya karar verdi.

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar bir araya gelince gerçek ortaya çıktı

Christopher Thomas ve Peter Sherratt, Karen Sherratt'ın aynı anda ikisiyle de evli olduğunu öğrendiklerinde dehşete kapıldılar. Wales Online'ın haberine göre, Karen 2006 yılında Peter ile evlendi. Ancak çift kısa bir süre sonra ayrılmaya karar vermelerine rağmen resmi olarak boşanmadı. 2012'de Karen, eski asker Christopher ile bir flört sitesinde tanıştı ve sadece yedi ay sonra çift bir Holiday Inn'de evlendi. Karen’in ihaneti ise 2013'te Christopher'ın Peter'la evliliğinden bir boşanma dilekçesine rastladığında keşfedildi. Terk edilen Christopher, Karen’in fotoğrafını yeniden arkadaşlık sitesinde görünce Karen'ı çift eşli olarak ihbar etmeleri için Peter'ı ve polisi aradı.

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“SÜREKLİ YALAN SÖYLÜYORDU”

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Mahkeme sürecinde bir araya gelen Christopher ve Peter birbirlerine destek olmaya devam etti. Boşanmak istemesine rağmen Karen’in ortak hesaplarındaki parayı bahane ettiğini dile getiren Christopher, “Bana nerede olduğu ve ne yaptığı konusunda sürekli yalan söylüyordu. Ortak hesabımızdaki parayı sürekli olarak kendisi için harcıyordu” dedi.

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2012 yılında Karen ile tanıştığında karısının birçok sırrı olduğu izlenimini verdiğini ancak çok aşık olduğu için işaretleri görmezden geldiğini belirten Christopher, “Boşanma dilekçesini bulduğumda
bütün şüphelerim ortadan kalktı. O anda tüm ilişkimizin bir yalan olduğunu anladım” diye konuştu.

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Aynı anda iki erkekle evlilik yapan ve aile birliğini temelinden sarstığı tespit edilen Karen, çift eşlilik nedeniyle dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma
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