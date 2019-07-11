Aynı bölümde okuyan anne-kız dereceyle mezun oldu

Anne Emine Güneş, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada kızıyla birlikte mezun olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bazı sebeplerden dolayı okuyamamıştım. Çocuklarımı önce okuttum sonra sıra bana geldi. 2 yıl su gibi aktı geçti. Başarılı bir öğrenci oldum üniversiteyi bölüm 1.’si aynı zamanda okul 2.’si olarak bitirdim. Gurur duyuyorum kendimle ve kızımla. Okumanın yaşı yokmuş bunu bir kez daha anladık. Okuyamama konusunda ben biraz yaralıyım. Okumak isteyenler gerçekten isterse her şey olur yeter ki istesinler. Eğer fırsatı imkanı varsa okumanın yaşı yok. O yüzden okumak isteyenler isterse her şey olur” diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulunda Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünü kazanan 55 yaşındaki Emine Güneş ile 35 yaşındaki kızı Eda Uykun, aynı sıralarda 2 yıl boyunca eğitim görerek üniversiteyi bitirdi. Anne Emine Güneş, bölüm 1.’si aynı zamanda okul 2.’si olarak mezun olurken, kızı Eda Uykun da bölüm 2.’si olarak üniversiteyi başarıyla tamamladı.

'2. OLUP ANNEME YENİLDİĞİM İÇİN ÇOK ONUR DUYUYORUM'

35 yaşındaki Eda Uykun da aslında İngilizce öğretmeni olduğunu ifade ederek, “Bu benim ikinci üniversitem. Bu bölümü de anneme destek olmak için okumak istedim. Annem 55 yaşında ve daha önce üniversitede okuma şansı olmadı. Ona destek olmak amacıyla onunla sınava hazırlanıp sonrasında bu bölümü yazdık. Aynı sıralarda okuduk. Okuduğumuz bölümü de annem 1. ben de 2. olarak bitirdim. Ona yenildiğim için çok onur duyuyorum. Onunla gurur duyuyorum. Çok mutluyum” dedi.

Anne ve kızı Adana Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen mezuniyet töreninde Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Faruk Karadağ’dan diplomalarını aldı. Karadağ da anne ve kızını tebrik ederek salondan onlar için alkış istedi. (İHA)





