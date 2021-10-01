Fenomen ikizler Inka ve Neele Hoepe’den şaşırtan itiraf! “Para teklif ediyorlar”

15 yaşından beri moda sektörünün içinde olan fenomen ikizler kariyerlerini sürdürmek için Almanya’dan İtalya’ya taşındı. Şu an 25 yaşında olan ve ünlü markaların peşinde olduğu ikizler popülerliğin olumlu yanları olduğu kadar dezavatanjlı taraflarının varlığından söz etti. Erkeklerin büyük bir ilgisiyle karşılaştıklarını belirten ikizler, sosyal medyadaki mesaj kutularının para teklifleriyle dolu olduğunu açıkladı.

“AŞK HAYATIMIZI ETKİLİYOR”

İkiz olmanın aşk hayatlarını etkilediğini ifade eden fenomenler, “Bir kişiyle sevgili olduğumuz kardeşler arasındaki özel bağı anlaması gerekiyor. Çünkü biz sürekli yanyanayız ve birlikte vakit geçirmeyi seviyoruz” dedi.

Sosyal medyadan kimi zaman fiziksel özellikleri yönünde olumsuz eleştiriler aldıklarını belirten ikizler negatif yorumların onları etkilemesine izin vermediğini belirtiyor.



