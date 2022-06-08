Aynı pastane lezzeti gibi! Nefis pastacı kreması tarifi

Pasta herkes tarafından sevilerek yenilen tatlılarda üst sırada yer alıyor. Farklı farklı çeşitleri olan pastaların daha güzel olması için içindeki kremanın tarifine ve kullanılan malzemelerin tazeliğine dikkat etmek gerekiyor. Evde yapacağınız pasta kreması ile istediğiniz lezzeti kolayca elde edebilirsiniz. Bu tarifi pastalarınızda ve sütlü tatlılarınızda kullanabilirsiniz. Yaptığınız pasta aynı pastane lezzetinde olacak.

PASTACI KREMASI TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

100 gram tereyağı (veya margarin)

3-4 damla vanilya (1 paket vanilin)

50 gram sıvı krema (1/4 Su Bardağı)

3 adet yumurta

200 gram un (yaklaşık 1.5 su bardağı)

250 gram toz şeker (1+1/4 Su Bardağı)

100 gram kremşanti (arzuya göre eklenebilir)

Yapılışı

Sütün yarısı, sıvı krema ve vanilyayı ocağa alın ve ısıtın.

Ayrı bir kapta sütün diğer yarısı, şeker, yumurta ve unu iyice çırpın. (topaklanmaması için unu eleyebilirsiniz.)

Ocakta kaynayan sütten biraz yumurtalı karışıma ekleyip karıştırın.

Daha sonra tüm karışımı ocağa alın ve muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Soğuması için kenara kaldırın. (+4 derece dolapta bekletin)

Tereyağını mikserde kabartın. İçerisine soğuyan kremayı ekleyin ve karıştırın.

En son isteğe göre çırpılmış kremşantiyi de ekleyin ve karıştırın. +4 derece dolapta 30 dakika kremayı dinlendirin.

AFİYET OLSUN!



