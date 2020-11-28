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Aynur Aydın: Bir ceset giydiğinin farkında değil

28.11.2020 15:49 | Son Güncelleme:
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Aynur Aydın: Bir ceset giydiğinin farkında değil

Şarkıcı Aynur Aydın, önceki gün 40 bin TL'lik kar tilkisi kürkü giyen Bülent Ersoy ile ilgili paylaşımda bulundu. Aydın, Bir ceset giydiğinin farkında değil sanırım" ifadelerini kullandı.

Diva Bülent Ersoy, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir kürk mağazasında görüntülendi. Provasını basın mesuplarının yanında yapan Ersoy'un giydiği beyaz triko üzerine yapılmış kar tilkisi kürkünün fiyatının 40 bin TL olduğu öğrenildi.

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Gazetecilerin "Hayvanseverler size yine sosyal medyada sitem edecekler" sözleri üzerine Ersoy, "Ben alıştım artık" yanıtını verdi. Bülent Ersoy'a ilk tepki şarkıcı Aynur Aydın'dan geldi.

Bir kürke 40 bin TL veren Bülent Ersoy: Asgari ücretlilere üzülüyorumBir kürke 40 bin TL veren Bülent Ersoy: Asgari ücretlilere üzülüyorum

Aydın, Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Bir ceset giydiğinin farkında değil sanırım" ifadelerini kullandı.

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