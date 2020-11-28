Aynur Aydın: Bir ceset giydiğinin farkında değil

Diva Bülent Ersoy, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir kürk mağazasında görüntülendi. Provasını basın mesuplarının yanında yapan Ersoy'un giydiği beyaz triko üzerine yapılmış kar tilkisi kürkünün fiyatının 40 bin TL olduğu öğrenildi.

Gazetecilerin "Hayvanseverler size yine sosyal medyada sitem edecekler" sözleri üzerine Ersoy, "Ben alıştım artık" yanıtını verdi. Bülent Ersoy'a ilk tepki şarkıcı Aynur Aydın'dan geldi.

Aydın, Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Bir ceset giydiğinin farkında değil sanırım" ifadelerini kullandı.



