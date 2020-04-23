MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim

Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 10:37 | Son Güncelleme

Son günlerde yaptığı iç çamaşırı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aynur Aydın, market çıkışı sohbet ettiği muhabire gülmeye ihtiyacı olduğu için karantinada Cem Yılmaz'la olmak istediğini söyledi.

Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim

Koronavirüs salgınından dolayı karantinada olan şarkıcı Aynur Aydın, giymediği sütyenleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Şarkıcı son olarak "Hangi ünlüyle karantinada olmak istersin?" sorusuna verdiği cevapla adından söz ettirdi.

"CEM YILMAZ'LA KARANTİNADA OLMAK İSTERDİM"

Sokağa çıkma yasağından önce Kadıköy'de bir markete giderek ihtiyaçlarını alan Aynur Aydın, kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Şarkıcı, "Hangi ünlüyle karantinada kalmak isterdiniz" sorusuna "Cem Yılmaz'la olmak isterdim. Serenay (Sarıkaya) kusura bakmasın ama gülmeye ihtiyacım var dedi. Yılmaz abi (Erdoğan) de olur" diye yanıt verdi.

Aynur Aydın şimdi de sütyenlerini paylaştı!Aynur Aydın şimdi de sütyenlerini paylaştı!

"SÜTYEN PAYLAŞIMLARI BENCE KOMİKTİ"

Geçtiğimiz günlerde "Sütyenlerim beni öldü sanıyorlar" çıkışıyla gündeme gelen Aynur Aydın, bu konu hakkında da konuşarak"Bence komikti, tepkiler beni ilgilendirmiyor" dedi. Aydın, meslektaşı Demet Akalın'ın "Yeter artık sütyen olayı" tepkisi hakkında ise "Sonrasında yazıştık biz onunla sorun yok" ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz, Aynur Aydın,

En Çok Okunan Haberler

ABD'de koronavirüsten ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

ABD'de koronavirüsten ilk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

ABD'de korkutan koronavirüs gelişmesi! Uzmanlardan uyarı geldi

ABD'de korkutan koronavirüs gelişmesi! Uzmanlardan uyarı geldi

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

ABD ordusun ikinci adamından tehditvari açıklama

ABD ordusun ikinci adamından tehditvari açıklama

Vali'den vatandaşa tepki çeken sözler: Kimliksiz yumurta kafa

Vali'den vatandaşa tepki çeken sözler: Kimliksiz yumurta kafa

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şoke eden anlar! Kolunu bıçakla kesip paylaştı

Şoke eden anlar! Kolunu bıçakla kesip paylaştı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

'Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...'

'Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı ablasını tek kalemde sildi! Sebep Acun Ilıcalı mı?

Ablasını tek kalemde sildi! Sebep Acun Ilıcalı mı?

Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım! 23 Nisan'ı Pars'ın görüntüleri ile kutladı

Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım! 23 Nisan'ı Pars'ın görüntüleri ile kutladı

Ünlülerden 23 Nisan mesajları!

'İçimizdeki çocuklar da hep umutlu'

Elçin Sangu'nun 7 milyon sevinci!

Elçin Sangu'nun 7 milyon sevinci!

Survivor'da yemek krizi! Evrim ve Yasin'den sert tepki! Survivor 2020 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor'da yemek krizi! İsyan ettiler

Kadir Doğulu: Arka bahçemize girdik bir süre önce

Arka bahçemize girdik bir süre önce

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.