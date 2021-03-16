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Aynur Aydın: Hem aldattım hem aldatıldım!

16.03.2021 11:06 | Son Güncelleme:
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Aynur Aydın: Hem aldattım hem aldatıldım!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Aynur Aydın'dan çarpıcı itiraflar geldi.

Aynur Aydın, Seçkin Süngüç ile Fezi Altun'un YouTube'daki 'Bize Kaldı' programına katıldı. 35 yaşındaki popçu, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

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"SEZEN AKSU BU DÜNYADAN DEĞİL"

Usta sanatçı Sezen Aksu'ya hayranlığını dile getiren şarkıcı, "En büyük hayalim Sezen Aksu ile bir gün düet yapabilmek. O bu dünyadan değil, uzaylı. Hayranlık duyuyorum" dedi.

"SEVGİLİM VAR"

Artık kalbinin boş olmadığını söyleyen Aydın, "Bir sevgilim var, ünlü değil. Eğlenceli biri, beni çok güldürüyor" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, "Bu arada DM'den (direkt mesaj) bana yürüyenler var. Sadece sempatik bulduklarıma yanıt veriyorum" şeklinde konuştu. Şimdilik evlenmeyi düşünmediğini de belirten popçu, "İlişkide terk eden taraf genellikle ben olurum. Şimdiye kadar sadece bir kez başıma geldi" dedi.

Aynur Aydın, "Ama birden fazla ihanete uğradım. İtiraf etmeliyim ki; ben de bir sevgilimi aldattım. İlişkimizin sonuna gelmiştik, ayrılmak üzereydik" açıklamasını yaptı.


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youtube Aynur Aydın
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sıkıntı yok aldatman gayet normal çünkü tipin ve krakterin buna musait

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