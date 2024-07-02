Ayrılan sevgilisinden intikamı acı oldu! 'Seni son kez öpmek istiyorum' diyerek dilini koparttı... Cezası kesinleşti

MYNET|DIŞ HABERLER Barselona'nın kuzeyindeki Costa Brava tatil beldesi Sant Antoni de Calonge'deki bir evde kendisinden ayrılmayı düşünen sevgilisine 'Seni son kez öpmek istiyorum' diyen Adai Lopez isimli genç kadın adamın dilini kopartmıştı. 2016'da erkek arkadaşına yaptığı korkunç saldırının ardından ortadan kaybolan Lopez'in Tayland'a kaçtığı iddia ediliyordu. Polis, kimliği belirsiz bir kişinin ihbarı üzerine Lopez'i yakaladı.

Konuşma ve tat alma duyusunu kaybeden mağdurun şikayeti üzerine Lopez, altı yıl hapis cezasına çarptırılabilmesi için hakim karşısına çıkmasının ardından hapse gönderilecek.







