İş gezisine gidecek olan kadın çalışan iş yerinden yerinden gelen maili paylaşınca sosyal medyada gündem oldu! "Aynı yatağı paylaşmaya ne dersiniz?"

TikTok'ta 'co.letter' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Colette isimli bir kadın Paris'e düzenlenecek bir iş gezisi için kendisine gönderilen maili paylaşınca çok konuşuldu. Çalışanlara iş yerinden tek yataklı bir odayı paylaşıp paylaşmak istemediklerini soran bir mail geldiğini ifade eden Colette, "E-postayı üç kez falan okumak zorunda kaldım. Çünkü 'Odayı bir meslektaşınızla paylaşma seçeneğiniz olduğunu fark edeceksiniz, mevcut rezervasyon durumunda yalnızca bir yatak bulunduğunu unutmayın. Ne yaparsınız?' yazıyordu. Ne cevap vereceğimi bilemedim" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Barrett Adair isimli kullanıcı benzer bir durumu yaşadığını iddia ederek, "Bunun yasal olduğunu düşünmüyorum" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir iş arkadaşımla veya patronumla aynı odayı paylaşmak zorunda kalırsam bunu asla kabul etmem" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Benim ve eşimin kendi odalarımız var. Bir iş arkadaşımla aynı odayı paylaşmam kesinlikle mümkün olamaz" yorumunda bulundu.







