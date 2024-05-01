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  4. Ayrılıkları çok konuşulmuştu... Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3'ün ayrılık nedeni ortaya çıktı

Ayrılıkları çok konuşulmuştu... Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3'ün ayrılık nedeni ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.05.2024 15:41
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi Blok3 ile aşk yaşıyordu. Aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çiftin ani ayrılığı çok konuşulmuştu. Ünlü çiftin ayrılık sebeni ortaya çıktı.

Ayrılıkları çok konuşulmuştu... Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3'ün ayrılık nedeni ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş NOW Tv'de yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde final yapan “Korkma Ben Yanındayım” dizisinde başrol oynamış, Eren Ören’le partner olmuştu.

Dizideki partneriyle senaryo gereği uzun bir öpüşme sahnesi çeken genç oyuncunun bu sahne yüzünden ilginç bir olay yaşadığı ortaya çıktı.

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'BENİ ALDATTIN'

Kulislerden dolaşan bilgiye göre bir süredir gerçek adı Hakan Aydın olan 22 yaşındaki rapçi Block3’le beraberlik yaşayan, bu ilişkiyi de sosyal medyadan ilan eden ikiliden Block3 dizideki sahneden rahatsız oldu.

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Ancak bununla da kalmadı, Nilsu Berfin Aktaş’ı “Beni aldattın” diyerek ünlü oyuncudan ayrıldı.

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