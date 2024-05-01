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Dilek Taşı'nın Asuman'ı Çiçek Dilligil'in oğlu Ardahan Toprak cinsiyet değiştirmeye karar verdi! Önce adını değiştirdi...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.05.2024 15:07
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Son olarak Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı Dilek Taşı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Çiçek Dilligil'in oğlu cinsiyet değiştirmeye karar verdi. Amerika'ya eğitim için Ardahan Toprak önce adını değiştirdi.

Dilek Taşı'nın Asuman'ı Çiçek Dilligil'in oğlu Ardahan Toprak cinsiyet değiştirmeye karar verdi! Önce adını değiştirdi...

Kaygısızlar, Çılgın Bediş, Kuzenlerim, Nefes Nefese, Tövbeler Olsun ve Dilek Taşı gibi birçok başarılı projede yer alan Çiçek Dilligil oğluyla gündem oldu.

Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın 1997 yılında dünyaya gelen oğulları Ardahan Öztoprak eğitimi için Amerika'ya gitmişti. Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak'ın kadın kimliğine yöneldiği ortaya çıktı.

TemizMagazin'de yer alan habere göre; Çiçek Dilligil'in oğlu Ardahan Toprak ismini Ayda olarak değiştirdi ve fiziksel görüntüsünde değişikliğe uğradı.

Çiçek Dilligil

'ADI ARTIK AYDA...'

Gazeteci Seyhan Erdağ, konuyla ilgili Ardahan'ın annesi, usta oyuncu Çiçek Dilligil ile konuştu. Dilligil: "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor biliyorsun; önemli kliniklerden de destek alıyor" dedi.

aydaa

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