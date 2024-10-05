MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayrılıkları uzun süre konuşulmuştu! Icardi ve Wanda Nara barıştı iddiası... Duyanlar inanamadı

Ayrılıkları uzun süre konuşulmuştu! Icardi ve Wanda Nara barıştı iddiası... Duyanlar inanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.10.2024 10:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile ayrılıkları uzun süre konuşulan ünlü çiftin yeniden barıştığı iddiası sosyal medyayı salladı. İddiaya göre; Wanda Nara bu ikiliye bir şans daha verdi...

Ayrılıkları uzun süre konuşulmuştu! Icardi ve Wanda Nara barıştı iddiası... Duyanlar inanamadı

Galatasara'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile bir dargın bir barışık evlilik yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu bilinen Wanda Nara hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez ile fotoğraflarının ortaya çıkması, çocuklarını Arjantin'de okula başlatması boşanma iddialarını doğrularken bu defa Wanda Nara'nın evliliğine bir şans daha vermek istediği iddia edildi.

İCARDİ 1

BARIŞTILAR İDDİASI...

Gazeteci Haluk Yürekli Icardi ve Wanda Nara'nın yeniden barıştığını iddia etti. Yürekli YouTube'da açtığı canlı yayında; 'Wanda Nara'nın önümüzdeki günlerde çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı.' dedi.

İCARD 2

YORUM YAĞDI

Icardi ve Wanda Nara'nın barışma haberi sosyal medyayı salladı. Ünlü çiftin yeniden bir araya geleceğini duyanlar 'kabak tadı verdi artık', 'bu hangi büyü?', 'dizi gibi bu tekrar tekrar' yorumlarında bulundu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi mauro icardi wanda nara
En Çok Okunan Haberler
Türkiye ayağa kalkarken, Bakan Yerlikaya'dan 'Teknofest' paylaşımı

Türkiye ayağa kalkarken, Bakan Yerlikaya'dan 'Teknofest' paylaşımı

Fatih'te iki kadın canice katledildi! Akıllara bu kareler geldi! Sosyal medya ayağa kalktı

Fatih'te iki kadın canice katledildi! Akıllara bu kareler geldi! Sosyal medya ayağa kalktı

MEB'den liseler için 3+1 modeli! Şıklı eğitim sistemi geliyor

MEB'den liseler için 3+1 modeli! Şıklı eğitim sistemi geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Püskürme riski taşıyan volkan bulundu

Bir il bunu konuşuyor! Püskürme riski taşıyan volkan bulundu

Paylaşımları gören inanamadı! Hem dalga geçtiler, hem katili övdüler

Paylaşımları gören inanamadı! Hem dalga geçtiler, hem katili övdüler

'Sağlıklı olan normal doğum' kamu spotu tepki çekti! O da kendini tutamadı

'Sağlıklı olan normal doğum' kamu spotu tepki çekti! O da kendini tutamadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.