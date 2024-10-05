Ayrılıkları uzun süre konuşulmuştu! Icardi ve Wanda Nara barıştı iddiası... Duyanlar inanamadı

Galatasara'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile bir dargın bir barışık evlilik yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu bilinen Wanda Nara hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez ile fotoğraflarının ortaya çıkması, çocuklarını Arjantin'de okula başlatması boşanma iddialarını doğrularken bu defa Wanda Nara'nın evliliğine bir şans daha vermek istediği iddia edildi.

BARIŞTILAR İDDİASI...

Gazeteci Haluk Yürekli Icardi ve Wanda Nara'nın yeniden barıştığını iddia etti. Yürekli YouTube'da açtığı canlı yayında; 'Wanda Nara'nın önümüzdeki günlerde çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı.' dedi.

YORUM YAĞDI

Icardi ve Wanda Nara'nın barışma haberi sosyal medyayı salladı. Ünlü çiftin yeniden bir araya geleceğini duyanlar 'kabak tadı verdi artık', 'bu hangi büyü?', 'dizi gibi bu tekrar tekrar' yorumlarında bulundu.