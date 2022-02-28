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Ayrılıklarını Türkiye konuşmuştu! Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan'dan şaşırtan hamle

28.02.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, annesiyle yaptığı telefon konuşması sonrası, nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılma kararı almıştı. İsmail Balaban'ın, adadan döndükten kısa bir süre sonra takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşaması, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İsmail Balaban'ın eski nişnalısı Gamze Atakan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Ayrılıklarını Türkiye konuşmuştu! Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan'dan şaşırtan hamle

Kayınvalidesi Ümmü Gülsüm Balaban ile yaşadığı tartışma sonucu tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Gamze Atakan, İsmail Balaban'dan sonra yeniden nişanlandı.

İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, Survivor 2021 sezonunda yarışan oğlu İsmail Balaban'ı arayarak, gelini Gamze Atakan hakkında ağır ifadeler kullanmıştı.

Ayrılıklarını Türkiye konuşmuştu! Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan'dan şoke eden hamle

Ümmü Gülsüm Balaban, oğlu İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan ve ailesi için ''Beni yılan gibi soktular oğlum. O kız bıraktığın gibi değil'' diyerek izleyenleri şaşkına çevirmişti.

Ayrılıklarını Türkiye konuşmuştu! Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan'dan şoke eden hamle

Survivor'dan şampiyon olarak döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, çok geçmeden Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ayrılıklarını Türkiye konuşmuştu! Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan'dan şoke eden hamle

Bir süredir sessizliğini koruyan Gamze Atakan'ın ise geçtiğimiz günlerde kendisi gibi ziraat mühendisi olan sevgilisiyle nişanlandığı ortaya çıktı.

Ayrılıklarını Türkiye konuşmuştu! Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan'dan şoke eden hamle

Gamze Atakan'ın akrabaları, nişan tarihini ve yerini sosyal medyada duyurarak nişana herkesi beklediklerini belirtti.

Ayrılıklarını Türkiye konuşmuştu! Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan'dan şoke eden hamle

Öte yandan Gamze Atakan'ın nişan töreninden görüntüleri de sosyal medyaya sızdı.

Ayrılıklarını Türkiye konuşmuştu! Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan'dan şoke eden hamle

Uzun zamandır Antalya'da İsmail Balaban'ın yanında yaşayan İlayda Şeker de evliliğe yeşil ışık yakmıştı.

Ayrılıklarını Türkiye konuşmuştu! Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eski nişanlısı Gamze Atakan'dan şoke eden hamle


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Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
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