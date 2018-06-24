MAGAZİN

Ayrılmamışlar! Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü fena yakalandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

Beraberlikleri haftalardır konuşulan ama basından ısrarla kaçan Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü, önceki akşam Karaköy’de görüntülendi. Flaşlar patlayınca ikilinin keyfi kaçtı.

Ayrılmamışlar! Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü fena yakalandı

Onur Ünlü ile oyuncu Hazar Ergüçlü’nün birlikte olduğu yönündeki haberler haftalar önce basına yansımıştı. Çok geçmeden ayrıldıkları dedikoduları çıksa da çiftin Asmalımescit’teki bir mekanda buluşup geç saatlere kadar eğlenmesi o iddiaları asılsız çıkarmıştı.

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Ünlü ile Ergüçlü önceki akşam da Karaköy Mana’daydı ve bu kez yan yana görüntülenmekten kaçamadı. İçeride keyifli bir şekilde otururken patlayan flaşlar, sinirleri gerdi.

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İkili görüntülendiğini anlayınca yüksek sesle konuşmaya başladı. Tartışma olarak yorumlanan o diyalog uzun sürmedi, Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü birbirlerinin kulağına eğilerek konuşmaya o şekilde devam etti.


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Anahtar Kelimeler:
Onur Ünlü Hazar Ergüçlü

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