MAGAZİN

Ayrılsak da beraberiz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2018 10:12 | Son Güncelleme

Her şey çocuklar için! Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde tek celsede boşanan Ozan Doğulu ve Ece Doğulu, büyük kızları Arya’nın ilkokuldan, ortanca kızları Lila’nın ise anaokulundan mezun olması nedeniyle bir araya geldi.

Ayrılsak da beraberiz!

Her şey çocuklar için! Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde tek celsede boşanan Ozan Doğulu ve Ece Doğulu, büyük kızları Arya’nın ilkokuldan, ortanca kızları Lila’nın ise anaokulundan mezun olması nedeniyle bir araya geldi.

HT Magazin'de yer alan habere göre çocuklarına bir şey hissettirmemek için büyük çaba sarf eden ikiliden ünlü müzisyen, ailece çektirdikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaşırken Ece Doğulu’nun sadece kızlarıyla göründüğü bir kareyi sayfasına yüklemesi dikkat çekti.

2010100_052953a77f25b30b7b025662a78f339d

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
Bengü 4'üncü kez nişan attıBengü 4'üncü kez nişan attı
Gülben Ergen ile sevgilisi Burak Törer tatildeGülben Ergen ile sevgilisi Burak Törer tatilde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ozan doğulu ece doğulu

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

İstanbul Davutpaşa'da yangın! Dumanlar her yerden görünüyor

İstanbul Davutpaşa'da yangın! Dumanlar her yerden görünüyor

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
David Beckham ve Victoria Beckham boşanıyor mu?

David Beckham ve Victoria Beckham boşanıyor mu?

Bengü müjdeyi böyle verdi: Düğün tarihimiz...

Bengü müjdeyi böyle verdi: Düğün tarihimiz...

Gülben Ergen ile sevgilisi Burak Törer tatilde

Gülben Ergen ile sevgilisi Burak Törer tatilde

Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten oy mesajı

Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten oy mesajı

Sumru Yavrucuk, oğlu Yağmur'la ilk kez görüntülendi

Sumru Yavrucuk, oğlu Yağmur'la ilk kez görüntülendi

Demet Akalın bütün yaz para basacak

Demet Akalın bütün yaz para basacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.