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Ayşe Hatun Önal’ın acı günü! Annesi hayatını kaybetti

02.10.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın beyin kanaması sonucu hastanede vefat eden annesi Şengül Önal, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi.

Ayşe Hatun Önal’ın acı günü! Annesi hayatını kaybetti

Bir süredir Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan kızının yanında bulunan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın annesi Şengül Önal, beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

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Hastanede hayatını kaybeden Şengül Önal’ın cenazesi bugün karayolu ile memleketi Osmaniye’nin Cevdetiye Beldesi’ne getirildi. Öğle namazını müteakip Cevdetiye Beldesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından anne Şengül Önal, belde mezarlığında toprağa verildi.

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Annesinin ölüm haberini alan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal da memleketi Osmaniye’ye gelerek cenaze törenine katıldı.
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Öte yandan, Ayşe Hatun Önal’ın babası Remzi Önal da yaklaşık 4 yıl önce beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Hatun Önal
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