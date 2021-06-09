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Ayşegül Atik kimdir? Ünlü sanatçı Ayşegül Atik neden öldü? Gerçek ismi nedir? Ölüm yıldönümünde anılıyor…

09.06.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarında bir dönemin fenomen dizisi “En Son Babalar Duyar” dizisinde Şükran karakterine hayat veren ünlü sanatçı Ayşegül Atik, 72 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz 2020 yılında Bodrum’da hayatını kaybeden Atik, ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Ayşegül Atik, ölmeden önce Yakın Doğu Üniversitesi’nde Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim görevlisi olarak görev yapıyordu.

Ayşegül Atik kimdir? Ünlü sanatçı Ayşegül Atik neden öldü? Gerçek ismi nedir? Ölüm yıldönümünde anılıyor…

9 Haziran 2020 yılında vefat eden Ayşegül Atik, ölümü ile sevenlerini yasa boğmuştu. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Ayşegül Atik, uzun süredir de kanser tedavisi görüyordu. Ayşegül Atik, hafızalara “Önce alışveriş, sonra fiş” sloganı ile bir KDV reklamı ile kazınmıştı.

AYŞEGÜL ATİK KİMDİR?

1948 yılında dünyaya gelen usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşegül Atik Ankara doğumludur.

1980'li yıllarda Ali Atik ile beraber 'Önce Alışveriş Sonra Fiş' sloganı ile hafızalarda yer edinen KDV reklamında oynamıştır. Gerçek ismi Mürşide Ersoy olan Ayşegül Atik, 5 kardeştir.

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Ankara TED Koleji'ni bitirmiş ardından Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

1977 yılında KDV reklamında rol aldığı Ali Atik ile evlenmiş 2002 yılında evliliği son bulmuştur. Ayşegül Atik'in bu evliliğinden Argun ve Alper isimlerinde iki oğlu olmuştur.

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Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi'nde Oyunculuk Ana Sanat Dalı Öğretim görevlisi olarak görev yapan Ayşegül Atik, bugüne kadar Taşı Toprağı Altın Şehir, Tatlı Çarşamba, Kartallar Yüksek Uçar, Sen de mi Şakir, Alıştık Artık, En Son Babalar Duyar, Kısmetim Otel, Şen Yuva, Ali Kundilli 2 ve Yaşamak Güzel Şey gibi bir çok projede rol almıştır.

2017 yılında ise Dayan Yüreğim isimli dizide rol almış ve dizide Türkan karakterini canlandırmıştır.

AYŞEGÜL ATİK NEDEN ÖLDÜ?

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En son, Yakın Doğu Üniversitesi'nde Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim görevlisi olarak görev aldı. Atik, 9 Haziran 2020'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybetti.

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Ayşegül Atik
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