Ayşegül Aydın, cinsel istismar girişimi yüzünden yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ayşegül Aydın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cinsel istismar girişimi yüzünden yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

12 Temmuz'da gerçekleşen olayda, 20 yaşında ve Afganistan uyruklu olduğu belirtilen A.M., cinsel istismar girişiminde bulunduğu 16 yaşındaki Aydın'ı darp ederek yaraladı.

Aydın o tarihte hastaneye kaldırılırken, sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

134 gün yoğun bakımda kalan Aydın, Pazar gecesi yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile birlikte kadın cinayetlerinin verilerini tutan Anıt Sayaç'ın aktardığına göre, 2021 yılında şu ana kadar 345 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Aydın'ın ölümü sonrasında sosyal medyada çok sayıda kişi paylaşımda bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, cinayetle ilgili olarak, "Tutuklu olan fail A.M.'nin gerekli cezayı alması için mücadele edeceğiz. Kadın cinayetleri, çocuk istismarı yasalar uygulanarak önlenebilir" açıklamasını yaptı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne çağrıda bulunduğu mesajında, "Katledilen her kadın bizler için isyan sebebidir. Ayşegül ve katledilen tüm kadınların hesabını sormak için 25 Kasım'da sokaklardayız" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/DayanismaMor/status/1462709880389873665

Van'da ve İstanbul'da kadına şiddet

Diğer yandan pazartesi günü başka şehirlerden de kadına şiddet haberleri geldi.

Van'ın Erciş ilçesinde Nurcan T. isimli kadın ateşli silahla vurularak öldürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı haberde Nurcan T.'nin eşi ve kayınpederi arasındaki kavgayı ayırmak isterken kayınpederi H.T.'nin kullandığı silahla öldürüldüğü öğrenildi.

İstanbul Aksaray'da ise Sevgül U., uyuduğu sırada eşi Ramazan U.'nun bıçaklı saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre Sevgül U., çığlıklarını duyan komşuların polis ve sağlık ekiplerine ihbarıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Ramazan U., gözaltına alındı.