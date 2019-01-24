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Ayşen Gruda'nın vasiyetiyle ilgili sözleri yeniden gündeme geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.01.2019 10:54 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda dün yaşamını yitirdi. Sosyal medyada 7'den 77'ye herkesin gündemine Gruda'nın ölümü vardı. Ayşen Gruda'nın vasiyeti hakkında söylediği sözler de yeniden gündem oldu.

Ayşen Gruda'nın vasiyetiyle ilgili sözleri yeniden gündeme geldi

Türk sinemasının usta oyuncularından Ayşen Gruda'nın vefat haberi herkesi çok üzdü.

Usta sanatçı Ayşen Gruda dün sosyal medyanın da gündemindeydi. Gruda'nın vasiyetiyle ilgili konuştu bir röportajda, “Sahip olduğunuz şöhreti ve ilgiyi kaybetme korkusu peki?” sorusuna, “Biliyorum ki bu halk beni nasıl gömeceğine kendi karar verecek” demişti.

“Öyle bir vasiyetiniz mi var?” sorusuna Ayşen Gruda “Hayır. Vasiyete gerek yok. Onlar bilir beni nasıl gömeceklerini. O gün gelene kadar da benden sevgi ve ilgilerini esirgemeyeceklerini hissediyorum” cevabını vermişti.


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