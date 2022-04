Ayşenil Şamlıoğlu'nun acı günü: Öksüz kaldım!

Jet Sosyete, Menajerimi Ara, Avrupa Yakası, Bizim Evin Halleri, Ferhunde Hanımlar, Medcezir gibi yer aldığı yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan, şimdilerde ise Kanal D'nin Ay Yapım imzalı 'Yargı' dizisinde hayat verdiği Şahver Yengi karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, aldığı kötü haberle yıkıldı.

66 yaşındaki Şamlıoğlu'nun annesi Nezahat Şamlıoğlu, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayata veda etti.

"ANNEM BİZİ BIRAKTI GİTTİ...''

Ayşenil Şamlıoğlu kötü haberi Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Annesinin bir dizi fotoğrafını paylaşan usta oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

''Canım taa içi, bana can veren,her zaman yaşama bakışını örnek aldığım dünya güzeli annem bizi bıraktı gitti. Öksüz kaldım, hissettiğim bu, her yaşta hissediliyormuş bu duygu meğer. Pamuk gibi bir insandı, adeta başında bir hale ile yaşadı, yumuşacık, sevgi dolu, her baktığı yerde güzellik gören, yaşamdan tad alan, pozitif duruşunu hiç kaybetmeyen biriydi annem. Ben her canlıyı sevmeyi ondan öğrendim, öğrendiğim pek çok şeyin yanında."



"Yaşadığı gibi yumuşacık veda etti hayata, hastaneye giderken yine papatyaların güzelliğine bak diyormuş yeğenim Serap Göktekin’e. Hastaneye ulaştıklarında bilinci kapanmış….Canııııımmmmmmm, hep güzellikler sarsın etrafını yaşamda gördüğün güzelliklerin binlerce katı kuşatsın seni, gittiğin yerde çoook mutlu ol e mi….Seni seviyorum annem seni çok seviyorum….''

Anne acısıyla yıkılan Ayşenil Şamlıoğlu'na aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda takipçisinden baş sağlığı mesajları yağdı.