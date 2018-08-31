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Ayşenur Özkan unutulma hakkı için mahkemeye gitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 09:08 | Son Güncelleme

2013 Best Model Of Turkey birincisi Ayşenur Özkan hakkında çıkan aşk haberlerinden sıkıldı ve unutulma hakkı için mahkemeye başvurdu

Ayşenur Özkan unutulma hakkı için mahkemeye gitti

2013 Best Model Of Turkey birincisi Ayşenur Özkan, hakkında çıkan asılsız aşk haberleri sonrası İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak ‘unutulma hakkı’nın göz önünde bulundurularak haberlere erişimin engellenmesini istedi.

Yıllar önce Burak Çelik ile 1.5 yıl evli kalan Ayşenur Özkan, eski eşiyle fotoğrafları ve haber içeriklerinin yayında olduğunu, eski ilişkileriyle ve hakkındaki eski haberlerle anılmak istemediğini belirterek İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

Bu yayınlardan rahatsız olduğunu belirten Özkan, ‘unutulma hakkı’nın göz önünde bulundurarak haberlerin erişiminin engellenmesini istedi. Hakimlik talebi yerinde bularak, söz konusu haberlere erişim engeli getirdi. Hakkındaki aşk haberlerinin gerçek dışı olduğunu belirten Ayşenur Özkan’ın avukatı Belamir Kahraman dilekçede “Bu haberler gerçek olmamakla müvekkilimin isminin anıldığı diğer kişilerin prestijine, onur ve şerefine, kişilik haklarına ciddi manada zarar vermektedir. Müvekkilim bambaşka bir hayat sürmekte ise de eski tarihli bu haberlerin halen yayında olması sebebiyle; çevresi tarafından yanlış tanınmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

UNUTULMA HAKKI NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR

Unutulma hakkı, kişinin geçmişte yaşadığı bir olaya ilişkin haber, ses, fotoğraf, görüntü veya video kaydının internet üzerinde yapılan yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna yansıması nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesini amaçlamaktadır.

Unutulma hakkı, internet yoluyla yapılan yayın içeriği gerçek olsa bile geçmişte yaşanan olayın kişinin tüm yaşamı üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmayı, bireyin kişisel verileri üzerinde serbestçe tasarruf edebilmesini, geçmişin engeline takılmaksızın geleceğe yönelik plan yapabilmesini, kişisel verilerin kişi aleyhine kullanılmasının engellenmesini sağlamaktadır. (Hürriyet)

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