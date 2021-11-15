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  4. Aysun Kayacı’nın babası Selahattin Kayacı son yolculuğuna uğurlandı

Aysun Kayacı’nın babası Selahattin Kayacı son yolculuğuna uğurlandı

15.11.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve model Aysun Kayacı’nın babası Selahattin Kayacı hayatını kaybetti. Selahattin Kayacı Üsküdar’da Küplüce Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Aysun Kayacı'nın, babasının cenazesine katılmadığı görüldü.

Eski oyuncu ve model Aysun Kayacı’nın, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Selahattin Kayacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayacı için Küplüce Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Aysun Kayacı'nın katılmadığı görülürken, Selahattin Kayacı'nın yakınları ve arkadaşları katıldı. Kayacı, kılınan cenaze namazının sonrasında Kocatepe mezarlığına defnedildi.

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"KIZINI SEVDİĞİNİ VE GURUR DUYDUĞUNU SÖYLERDİ"

Selahattin Kayacı’nın komşusu Hülya Öztürk, “Kızı ile hiç tanışmadım. Ama kızını hep anlatırdı ve kızlarını da çocuklarını da çok severdi. Mutlaka her insanın hataları vardır, hataları vardı belki de bilemiyorum. Kızını sevdiğini ve gurur duyduğunu söylerdi çok güzel olduğunu, aklının da iyi olduğunu söylerdi. Çok üzülürdü. Öteki kızı da İngiltere'deydi. Sanıyorum bir gün gelirler diye beklerdi. Öyle içinde bir burukluk olurdu hep” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aysun Kayacı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
zamanında terk et. Nafakasını verme , nasıl büyüdüler diye bakma. Sonra ben babayım de. Babalık öyle olmuyor. Yediricen , okutucan , koruyacan , aile olucan sonra ben babayım deyip bekleyecen. Tüm bunları da helal parayla yapıcan.
aysunun çok umurundaydi sanki.

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