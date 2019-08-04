Ayta Sözeri: Tek rakibi Jennifer Lopez

Ayta Sözeri, gazino konseptiyle Kuşadası’nda dinleyicilerin karşısına çıktı. Konserde seslendirdiği şarkılar için “Eskiden karışık kasetler vardı. Sevdiklerimize en sevdiğimiz, bizim için anlamı olan şarkılardan bir karışık kaset yapardık. Bu gece söyleyeceğim şarkılarda benim sizin için yaptığım karışık kasetimdeki şarkılar” diyen Sözeri, repertuvarına aldığı şarkıları ile ilgili anılarını da dinleyicisiyle paylaştı.

“TEK RAKİBİM JENNİFER LOPEZ”

Dinleyicisinin tezahürat ve alkışlara boğdu Ayta Sözeri, “Ben de fena değilim ha rakibim yok. Bir tek birisinden çok korkuyorum o da Jennifer Lopez. Gerçi onunla da farklı yerlerde şarkı söylüyoruz o Amerika'da benim gidip Amerika'da şarkı söyleyecek halim yok” deyince dinleyicileri hep bir ağızdan itiraz etti.

Ayta Sözeri de seyircisine “ Doğru söylüyorsunuz neden hayallerimi küçük tutayım değil mi? diye karşılık verdi.

