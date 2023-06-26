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  4. Az kalsın göğsü açılacaktı! Ebru Polat bu sefer süper minisiyle verdiği pozu sansürledi

Az kalsın göğsü açılacaktı! Ebru Polat bu sefer süper minisiyle verdiği pozu sansürledi

26.06.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün uçakta bluzunun azizliğine uğrayan Ebru Polat göğsünün nerede açılacağını söylemiş ve o anları paylaşmıştı! Ebru Polat bu sefer de süper minisiyle arabada otururken verdiği pozu sansürleyerek paylaştı.

Az kalsın göğsü açılacaktı! Ebru Polat bu sefer süper minisiyle verdiği pozu sansürledi

Şarkıcı Ebru Polat iddialı paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz gün az kalsın frikik verecek olan Polat kopan askısını paylaşmıştı.

Askılarından biri kopan şarkıcı o anları paylaşarak "Şu anda çok zor durumdayım, gördüğünüz gibi askım koptu. Tetikte yani ha düştü ha düşecek, bir facia yaşayabiliriz burada. Çok göz var ya" demişti.

Göğüslerinin yan masadaki kızlar tarafından görülmüş olabileceğini söyleyen Ebru Polat daha sonra da mini elbisesiyle arabada poz verdi.

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Mini elbisesiyle oturunca frikik vermeye ramak kalan halini paylaşan Polat görüntüsünü ise kendi sansürledi.

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Ebru Polat o halleriyle yine hayranlarının dikkatini çekti.

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Ebru Polat uçak turu

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