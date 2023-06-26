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  4. Gelin adayı Hanife dekoltesi ve yırtmacıyla olay oldu! "Açıldıkça açıldın" yorumunu affetmedi

Gelin adayı Hanife dekoltesi ve yırtmacıyla olay oldu! "Açıldıkça açıldın" yorumunu affetmedi

26.06.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katılkldığı izdivaç programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yarışmada başörtülü olan ve daha sonra açılan eski gelin adayı dekolteli düğün tarzıyla gündem oldu.

Esra Erol ve Zuhal Topal’ın programlarına katılarak yıllar önce gelin adayı olan ve büyük bir ün kazanan Hanife Gürdal sosyal medyayı aktif kullanıyor. Daha önce Kemal Ayvaz ile evlenen ve evliliğinde istediği mutluluğu bulamayan gelin adayı boşanma haberleriyle de gündeme gelmişti.

Yarışma sonrası aldığı kararla başörtüsünü çıkaran eski gelin adayı son olarak bir düğüne katıldı.

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Katıldığı düğünde sırt dekoltesi ve yırtmaç detaylı bir elbise seçen Hanife Gürdal'a beğeni yağdı.
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Bazı takipçilerden ise Hanife'ye eleştiri vardı. Hanife Gürdal bir takipçisinin "Hanife bu ne hal açıldıkça açıldın kabak çiçeği gibi tesettürlü bir bayanın bu kadar açılması saçma değil mi?" sözlerini pas geçmedi.

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Hanife Gürdal bu yoruma "Teyze sen de kapalı değilsin bu eleştiri saçma değil mi?" diyerek tepki gösterdi.

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Hanife Gürdal sosyal medya istedi

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