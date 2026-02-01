Az kalsın son sefiesi olacaktı: Kanlar içinde kaldı! Sosyal medyada gündem oldu

Kuzey Çin’de kayak tatili yapan bir kadın, nadir görülen bir kar leoparıyla selfie çekmeye çalıştığı sırada saldırıya uğradı. O anlara ait fotoğraf ve videolar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SELFİE UĞRUNA YAKLAŞTI

Olay, 27 Ocak akşamı Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunan Keketuohai UNESCO Küresel Jeoparkı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre turist, oteline dönerken kar leoparını fark etti ve fotoğraf çekmek için tehlikeli şekilde hayvana yaklaştı.

Çekilen fotoğrafta, kadının gülümserken kar leoparının hemen arkasında çömelmiş şekilde saldırıya hazır olduğu görülüyor.

YÜZÜNDEN AĞIR YARALANDI

Kısa süre sonra leopar kadına saldırarak yüzünü parçaladı. O anlara ait videoda, turistin karlar üzerinde hayvanın altında kaldığı ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldığı görülüyor. Yüzü kanlar içinde kalan kadın, olay yerine gelenler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, kadının kaskı sayesinde daha ağır yaralanmaktan kurtulduğunu ve sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

YETKİLİLER ÖNCEDEN UYARMIŞ

Saldırıdan bir gün önce bölgede kar leoparı görüldüğü ve yetkililerin turistleri uyardığı ortaya çıktı. Yapılan açıklamada, “Fotoğraf çekmek için yaklaşmayın, yalnız dolaşmayın” ifadeleri kullanılmıştı.

Ancak turistin, daha iyi bir açı yakalamak için hayvana yaklaşık 3 metre kadar yaklaştığı belirtildi.