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'Azdedilme' hamlesi sonrası Trump'tan ilk yorum geldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2019 01:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın kendisine yönelik azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yapmalarına ilişkin, "Ülkemiz için ne kötü." açıklamasını yaptı.

'Azdedilme' hamlesi sonrası Trump'tan ilk yorum geldi!

Trump, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, kendisine yönelik azledilmesi sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimde bulundukları açıklamasının hemen ardından, resmi Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri'nin başladığını hatırlatan Trump, "Bugün BM'de önemli bir gün, çok iş ve başarı var ve Demokratlar kasten daha çok son dakika vererek, bunu batırmak ve alçaltmak istiyorlar. Cadı avı çöplüğü. Ülkemiz için ne kötü." mesajını paylaştı.

Trump, Demokratların Zelenskiy ile yapılan telefon görüşmesinin dökümlerini bile henüz görmediklerine işaret ederek, "Başkana karşı taciz" ifadelerini kullandı.

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ABD'DE BİDEN İDDİALARI

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.
Ayrıca dün ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da öne sürülmüştü. Trump ise bugün, söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.
Trump, bugün söz konusu telefon görüşmesinin dökümlerinin yayımlanması talimatı verdiğini belirtmişti.
Demokratlar ise iddianın doğru olması durumunda Trump'ın siyasi rakibine zarar verme peşinde olduğunu belirterek, ABD Başkanı'na tepki gösteriyor. (AA)

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ABD Donald Trump Nancy Pelosi

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