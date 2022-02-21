Azeri kızı Günel kimdir? Azeri kızı Günel Zeynalova kaç yaşında, nereli ve şarkıları nelerdir?

Azeri kızı Günel herkesin aklında "Oy Didem" şarkısı ile yer etmiştir. "Oy Didem" şarkısını söyleyen Azeri kızı Günel'in zaman içindeki değişimi merak ediliyor. Ses sanatçısı Günel Zeynalova geçen yıllara adeta meydan okuyor. Azeri kızı Günel'i görenler tanımakta bir hayli güçtük çekti. Azeri kızı Günel'in yıllar içindeki değişimi görenlerin dikkatinden kaçmadı. Azeri kızı Günel hakkında merak edilenleri haberimizde işledik...
Şarkıcı Günel Zeynalova, yada bilinen adıyla Azeri kızı Günel, 25 Ekim 1985 yılında Azerbaycan Ağdam'da dünyaya geldi. Günel Zeynalova ya da bilinen adıyla Günel, 13 yaşındayken imparator İbrahim Tatlıses tarafından keşfedildi ve 90’lı yıllarda “Oy Didem” şarkısı ile popülerliği yakalamıştır. Şarkıcının özel hayatına dair fazla bir bilgi bulunmuyor. Günel, 1.67 metre boyunda, 54 kilo ve akrep burcudur.
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İmparator İbrahim Tatlıses'in keşfettiği küçük Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Azeri kızı Günel, sosyal medya hesabından paylaştığı kareleriyle beğeni topluyor.
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