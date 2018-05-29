Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman ve transfer açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, hafta sonundaki kongre öncesi önemli açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman ve transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu. Aziz Yıldırım sözlerine "Fenerbahçe 3 Temmuz gibi önemli bir olay yaşadı. Türkiye de aynı olayı 15 Temmuz'da yaşadı. 3 Temmuz'da bunun ayak sesleri vardı. Fenerbahçe yükselişteyken 3 Temmuz başımıza geldi. Fenerbahçe üzerinden Türk sporunu ele geçirmek istediler. Parasal girdiden pay almayı istiyorlardı. Bunu da Fenerbahçe üzerinden ele geçirmeye çalıştılar. İçeride 1 yıl hapis yattık. Keyfimiz yerinde miydi? Hayır. 'Biz bu şikeyi yapmadık' diye devam ettik" diyerek başladı. FENERBAHÇE'NİN ÜZERİNDE KARA LEKEYİ KALDIRACAĞIZ

Yıldırım "Fenerbahçeliler 'Siz şikecisiniz' diye taciz edildi. 'Ne şikesi? Memleket elden gidiyor' dedim ben. FETÖ'den dolayı bunu dedim. O zaman yanlış anlaşılmıştı bu dediklerim. Sonradan herkes 15 Temmuz'da gördü. UEFA ve TFF ile hesaplaşacağız. Fenerbahçe'nin zararlarını kimse ödeyemez. Ödemek için 2 Temmuz'a dönmemiz lazım. Bu hesaplaşmayı yapmazsak, maddi kayıpları karşılayamazsak 50-100 sene sonra da 'Fenerbahçe şike yaptı' diye tarihte kalacaktır. Çatır çatır paraları alırsak hem bütçeyi düzelteceğiz hem de Fenerbahçe'nin üzerindeki kara lekeyi kaldıracağız" şeklinde konuştu.

BİR TEK KAVGAM VAR; 3 TEMMUZ'UN HESABINI SORMAK

"Fenerbahçe'de bundan sonra benim bir başkanlık beklentim yok" açıklamasını yapan Aziz Yıldırım "Fenerbahçe'nin 1.8 milyar dolar olan hisse senedi, 4 Temmuz'da 600 milyona düştü. Şu an 350 milyon dolar civarlarında. Fenerbahçe, 2 defa Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmedi. Şampiyonlar Ligi'ne gitsek 50 milyon geliyor. Fenerbahçe, o hakkı olan paralarını almak için mahkemeye gitmek zorunda. Ben de bunun için adayım. Başkası gelse bu mücadeleyi yapmaktan sıkılacak. Bu hikayeyi biz yaşadık. Fenerbahçe'de bundan sonra benim başkanlık gibi bir beklentim yok. Bir tek kavgam var; 3 Temmuz'un hesabını sormak. Avrupa'da anlaştığımız şirketler, avukatlık büroları var. Mahkemeleri açacağız. Açtıktan sonra bir problem yok. Divan kurulu, kongre üyeleri, taraftar 20 sene bana destek oldu. Kim seçilirse seçilsin benim derdim Fenerbahçe'yi haklı çıkarmak. Bu dönem Fenerbahçe'nin parçalanmaması lazım. Kongre üyelerinin aklı selim davranmasını istiyorum" dedi.

AYKUT HOCA İLE OTURUP KONUŞACAĞIZ

Aziz Yıldırım "Takıma daha fazla takviye yapıp, güçlendirmek gerekiyor. İç sahada da kazanmaya başlarsak taraftarların takımlarına sahip çıkacağını düşünüyorum. Takviye yapmamız lazım. 3 Haziran'ı geçeceğiz önce. 4 Haziran'da da Aykut Hoca ile karşılıklı oturup konuşacağız; anlaşacağız. Biz bir şeyler anlatacağız, o da anlatacak. Hücum eden, çok gol atan, az gol yiyen bir takım oluşturmasını isteyeceğiz. O da 'Ben böyle yapmam demeyecektir' herhalde. Fikirlerimiz bir yerde ortak noktada buluşuyorsa sorun yok demektir" ifadelerini kullandı. "AYKUT DÜRÜST, NAMUSLU, KARAKTERLİ BİR ÇOCUK"

Aziz Yıldırım "Aykut karakterli bir çocuk, teknik adam. Dürüst, namuslu birisi. Toplumda böyle insanları bulmak zor. İşini seven, size zarar vermeyecek pozisyonda çalışan birisini bulmak gerçekten zor. Aykut'un bir hatası var. Çabuk morali bozulan, her şeyde % 100 sorumluluk aldığı için, yanlış giden bir şeyde hemen mutsuz olan bir kişi. Tüm dünyası hemen değişiyor. O an kırılma noktasını yaşıyor. Daha cesaretli olsa, 'sonunda hesabını veririz' dese hem kendisi rahatlayacak hem biz rahatlayacağız. Aykut Hoca, Osmanlıspor maçından sonra her şeyi olumsuz düşünüp iki gün kafasını dinleme pozisyonu yakaladı. 'Bir yanlışlık varsa hepimizin yanlışı, sorumluluk benim' dedim ve devam ettik. Ben sene ortasında hoca göndermem, sene sonunda gönderirim. Geçmişte yaptık bu hatayı. Sezon ortasında hoca değiştirmenin bir etkisi yok. Bir şey fark etmiyor. Aynı futbolcular, aynı oyun devam ediyor" dedi.

"4-5 OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ"

Transferle ilgili açıklamalar da yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım "4-5 oyuncu transfer takviyesi yapacağız. Hazırlıkları yapıyoruz ama detayları veremem tabii. Bir altyapı hocası ile anlaştık. Kendisi Dünya Kupası'na gidecek. O yüzden ismini açıklayamıyoruz. Söylemekten mutluluk duyarız ama kendisi şimdilik açıklamasını istemiyor" şeklinde konuştu. Aziz Yıldırım'ın diğer açıklamaları şöyle: BEN GELMEDEN TAKIM KÜME DÜŞÜYORDU

"Ben gelmeden önce futbol takımı kümede averajla kaldı. Küme düşüyordu neredeyse. Bizim zamanımızda az şampiyon olduk. Neden az peki? 2006'da Denizli maçı, Rize'deki maçtan sonra kurşunlanma olayı... Böyle 4 şampiyonluk gitti. Bunların hepsini koyduğunuz zaman futbolda çok başarısız diyemeyiz aslında. TÜRKİYE'DE AMATÖR SPORLARI BEN SEVDİRDİM

Ben 20 sene Fenerbahçe Başkanlığı yaptım. İyi ve kötü günler yaşadım. Voleybolda ve basketbolda Avrupa şampiyonlukları yaşattık. Atletizmde Ramil Guliyev'i 7 senelik çalışmanın ardından, Usain Bolt'tan sonraki şampiyon yaptık. 'Kim bu adam?' dediler. Masa tenisinde, kürekte şampiyonluklar kazandık. Tüm amatör şubelerde başarılı olduk. Türkiye'de amatör sporu ben sevdirdim. Ben ortaya çıkarttım. Fenerbahçe gibi dünyada amatör şubelerde başarı yakalayan, bütçe ayıran var mı? '400 milyon Euro borcumuz var' diyoruz. Bu borcun 222 milyon Euro'su amatör şubelerden.