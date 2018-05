Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman ve transfer açıklaması!

AYKUT HOCA İLE OTURUP KONUŞACAĞIZ

Aziz Yıldırım "Takıma daha fazla takviye yapıp, güçlendirmek gerekiyor. İç sahada da kazanmaya başlarsak taraftarların takımlarına sahip çıkacağını düşünüyorum. Takviye yapmamız lazım. 3 Haziran'ı geçeceğiz önce. 4 Haziran'da da Aykut Hoca ile karşılıklı oturup konuşacağız; anlaşacağız. Biz bir şeyler anlatacağız, o da anlatacak. Hücum eden, çok gol atan, az gol yiyen bir takım oluşturmasını isteyeceğiz. O da 'Ben böyle yapmam demeyecektir' herhalde. Fikirlerimiz bir yerde ortak noktada buluşuyorsa sorun yok demektir" ifadelerini kullandı.

"AYKUT DÜRÜST, NAMUSLU, KARAKTERLİ BİR ÇOCUK"

Aziz Yıldırım "Aykut karakterli bir çocuk, teknik adam. Dürüst, namuslu birisi. Toplumda böyle insanları bulmak zor. İşini seven, size zarar vermeyecek pozisyonda çalışan birisini bulmak gerçekten zor. Aykut'un bir hatası var. Çabuk morali bozulan, her şeyde % 100 sorumluluk aldığı için, yanlış giden bir şeyde hemen mutsuz olan bir kişi. Tüm dünyası hemen değişiyor. O an kırılma noktasını yaşıyor. Daha cesaretli olsa, 'sonunda hesabını veririz' dese hem kendisi rahatlayacak hem biz rahatlayacağız. Aykut Hoca, Osmanlıspor maçından sonra her şeyi olumsuz düşünüp iki gün kafasını dinleme pozisyonu yakaladı. 'Bir yanlışlık varsa hepimizin yanlışı, sorumluluk benim' dedim ve devam ettik. Ben sene ortasında hoca göndermem, sene sonunda gönderirim. Geçmişte yaptık bu hatayı. Sezon ortasında hoca değiştirmenin bir etkisi yok. Bir şey fark etmiyor. Aynı futbolcular, aynı oyun devam ediyor" dedi.