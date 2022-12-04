Azra Aksu kimdir, kaç yaşında? Bir Küçük Gün Işığı’nın Güneş’i Pantene Altın Kelebek ile ile gündemde

Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu sene de yoğun ilgi görüyor. En iyi çocuk oyuncu ödülünü Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncuları arasında yer alan Azra Aksu oldu. Aksu sokak hayvanlarına yönelik yaptığı konuşma ile dikkat çekti.

AZRA AKSU KİMDİR?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Güneş karakterine hayat veren Azra Aksu 26 Ocak 2015 doğumludur. İstanbul’da dünyaya gelen Aksu, İilk olarak reklamlarda yer almıştır.

Daha sonra Aleyna Tilki'nin hayat hikayesinin anlatıldığı İşte Bu Benim Masalım adlı dizide Tilki'nin çocukluğunu canlandırmıştır. Henüz 1 yaşındayken birçok firmanın reklam yüzü olmaya başlamıştır.



