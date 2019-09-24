MAGAZİN

Azur Benan'ın yıllık okul taksidi 100 bin TL!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

İngiltere'ye yerleşen Gülşen, İstanbul'daki evinde bulunan eşyaları depoya kaldırdı.

Azur Benan'ın yıllık okul taksidi 100 bin TL!

Oğulları Azur Benan’ın anaokuluna başlaması sebebiyle bir süredir Londra’da yaşayan Gülşen ile Ozan Çolakoğlu, Zincirlikuyu’daki rezidans dairelerini satışa çıkarmışlardı.

AYDA 3 BİN TL

Çift, 30 milyon TL’ye alıcısını bekleyen dairedeki belli başlı eşyalarını bir depoya koydurttu. Şarkıcı, bu depoya ayda 3 bin TL ödüyor.

YILLIK 100 BİN TL

Azur'un gittiği anaokulu, Londra'nın en seçkin yeri olan ve Kraliyet Ailesi üyelerinin de çocuklarının okula gittiği Kensington bölgesinde bulunuyor. Oğlunu ana dili gibi İngilizce konuşsun diye Londra'daki bir kreşe gönderen Gülşen, bunun için de yıllık yaklaşık 15 bin sterlin yani yaklaşık 100 bin TL ödeyecek. (Karnaval)

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel olduÜnlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu
Onur Saylak'tan 'Şahsiyet' paylaşımıOnur Saylak'tan 'Şahsiyet' paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azur Benan gülşen okul parası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı!

Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Yeşilçam'ın gamzeli güzelinin son hali...

Yeşilçam'ın gamzeli güzelinin son hali...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Sunal’ın zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Onur Saylak'tan 'Şahsiyet' paylaşımı

Onur Saylak'tan 'Şahsiyet' paylaşımı

Rapçi Şehinşah gözaltına alındı

Rapçi Şehinşah gözaltına alındı

Yeni sezonu ünlü isimlerle açtı

Yeni sezonu ünlü isimlerle açtı

Alişan kesenin ağzını açtı!

Kesenin ağzını açtı! Lüks doğum günü hediyesi

Sezen Aksu'dan hayranlarını üzecek haber!

Sezen Aksu'dan hayranlarını üzecek haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.