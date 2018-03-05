Azur’un kıyafetleri çocuk yuvasına

Müzisyen Ozan Çolakoğlu’yla evli olan sanatçı, geçtiğimiz yıl annelik duygusunu ilk kez tadıp oğlu Azur Benan’ı kucağına almıştı. Pop dünyasından birçok ünlü isim Benan’a en pahalı kıyafeti, patiği, oyuncağı almak için seferber olmuştu. Ünlü markalarda sanatçıya hediyeler göndermişti. Geçtiğimiz günlerde oğlunun birinci yaş gününü kutlayan popçu, Benan’a olmayan kıyafetleri satışa çıkarmak yerine bağışlamayı uygun buldu. Beykoz’daki Galip Öztürk Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’na oğlunun kıyafetlerini bağışlayan popçu, bu hareketiyle takdir topladı.

Popçu, bir dönem oğluna Burberry’den trençkot 2 bin 895 TL, tişörtü ve pantalonunu Karl Lagerfeld markasından 625 TL’ye satın almıştı. Ayakkabısına ise 970 TL ödemişti.