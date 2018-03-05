MAGAZİN

Azur’un kıyafetleri çocuk yuvasına

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Gülşen’den örnek davranış… Popçu, oğlu Azur Benan’ın marka kıyafetlerini Galip Öztürk Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’na bağışladı.

Azur’un kıyafetleri çocuk yuvasına

Müzisyen Ozan Çolakoğlu’yla evli olan sanatçı, geçtiğimiz yıl annelik duygusunu ilk kez tadıp oğlu Azur Benan’ı kucağına almıştı. Pop dünyasından birçok ünlü isim Benan’a en pahalı kıyafeti, patiği, oyuncağı almak için seferber olmuştu. Ünlü markalarda sanatçıya hediyeler göndermişti. Geçtiğimiz günlerde oğlunun birinci yaş gününü kutlayan popçu, Benan’a olmayan kıyafetleri satışa çıkarmak yerine bağışlamayı uygun buldu. Beykoz’daki Galip Öztürk Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’na oğlunun kıyafetlerini bağışlayan popçu, bu hareketiyle takdir topladı.

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Popçu, bir dönem oğluna Burberry’den trençkot 2 bin 895 TL, tişörtü ve pantalonunu Karl Lagerfeld markasından 625 TL’ye satın almıştı. Ayakkabısına ise 970 TL ödemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Azur Benan gülşen

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