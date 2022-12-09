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Baba dizisi ekrana veda ederken Tolga Sarıtaş da hayranlarına üzen haberi duyurdu! Oyunculuğa ara veriyor

09.12.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Baba dizisinde Haluk Bilginer ile birlikte başrolde oynayan Tolga Sarıtaş hayranlarını üzen bir karar aldı. Sarıtaş, erken final yapacak olan Baba'nın ekrana vedasının ardından oyunculuğa ara vereceğini söyledi.

Baba dizisi ekrana veda ederken Tolga Sarıtaş da hayranlarına üzen haberi duyurdu! Oyunculuğa ara veriyor

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in yer aldığı Baba dizisi için final kararı alınmıştı. İkinci sezonunda reytingleri düşen Baba dizisi 30. bölümü ile 27 Aralık 2022 tarihinde final yapacak.

OYUNCULUĞA ARA VERDİ

Baba dizisinin final kararı almasının ardından Tolga Sarıtaş'tan hayranlarını üzen bir karar geldi. Ünlü oyuncu mesleğine ara verdiğini söyledi. Dizinin final yapmasının ardından açıklamalarda bulunan Sarıtaş, projenin yorucu olduğunu dile getirirken bir süre oyunculuğa ara verdiğini açıkladı.
Baba (1)(11)
Haluk Bilginer ile birlikte aynı projede yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Sarıtaş, dinleneceği süre zarfında başka projelerde yer almayacak.

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