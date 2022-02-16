Baba dizisi Fazilet Saruhanlı kimdir? Ayda Aksel kimdir? Ayda Aksel kaç yaşında, nereli ve dizileri nelerdir?

Yayınlanması merakla beklenen Show TV'nin yeni yapımı Baba dizisi izleyicilerinin karşısına çıktı. Baba ilk bölümüyle izleyicinin kalbine girmeyi başardı. Baba dizisi konusu ve usta oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekti. Baba dizisinde Fazilet Saruhanlı'ya hayat veren Ayda Aksel'in kim olduğu, daha önce rol aldığı dizi ve filmler araştırılmaya başlandı.

AYDA AKSEL KİMDİR?

Ayda Aksel, 31 Ekim 1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aksel, üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kadrolu olarak görev yaptı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi.

AYDA AKSEL EVLİ Mİ?

Oyuncu Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla bey 2010 yılında vefat etti. İlk eşinden de Leyla adında kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.

AYDA AKSEL DİZİLERİ NELERDİR?

Baba

Hercai

Gülperi

Dudullu Postası

Tutsak

Poyraz Karayel

Kördüğüm

Zengin Kız Fakir Oğlan

Yalancı Bahar

Gönülçelen

Esir Kalpler

Hatırla Sevgili

Adı Aşk Olsun

Kıvılcım

Kurtuluş

Yıldızlar Gece Büyür

Yaprak Dökümü

Üç İstanbul

AYDA AKSEL FİLMLERİ NELERDİR?

Mucize 2: Aşk - 2019

Hayat Öpücüğü - 2015

Mandıra Filozofu - 2014

Aşk Kırmızı - 2013

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - 2011

Bir Avuç Deniz - 2011

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Kars Öyküleri - 2010

Sınav - 2006

Halk Düşmanı - 2004

Kaçıklık Diploması - 1998

Cumhuriyet - 1998

Bir Erkeğin Anatomisi - 1996



