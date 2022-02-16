MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Baba dizisi Fazilet Saruhanlı kimdir? Ayda Aksel kimdir? Ayda Aksel kaç yaşında, nereli ve dizileri nelerdir?

Baba dizisi Fazilet Saruhanlı kimdir? Ayda Aksel kimdir? Ayda Aksel kaç yaşında, nereli ve dizileri nelerdir?

16.02.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba dizisi Show TV'de yayın hayatına başladı. İzleyiciyi etkisi altına alan senaryosu ile Baba dizisi sosyal medyada da en çok konuşulan dizilerden biri oldu. Baba dizisinin Fazilet Saruhanlı'sına hayat veren oyuncu Ayda Aksel'inde performansı izleyicilerden tam not aldı. Baba dizisi Fazilet Saruhanlı kimdir, Fazilet Saruhanlı'ya hayat veren Ayda Aksel'in kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Baba dizisi Fazilet Saruhanlı kimdir? Ayda Aksel kimdir? Ayda Aksel kaç yaşında, nereli ve dizileri nelerdir?

Yayınlanması merakla beklenen Show TV'nin yeni yapımı Baba dizisi izleyicilerinin karşısına çıktı. Baba ilk bölümüyle izleyicinin kalbine girmeyi başardı. Baba dizisi konusu ve usta oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekti. Baba dizisinde Fazilet Saruhanlı'ya hayat veren Ayda Aksel'in kim olduğu, daha önce rol aldığı dizi ve filmler araştırılmaya başlandı.

AYDA AKSEL KİMDİR?

Ayda Aksel, 31 Ekim 1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aksel, üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kadrolu olarak görev yaptı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi.

AYDA AKSEL EVLİ Mİ?

Oyuncu Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla bey 2010 yılında vefat etti. İlk eşinden de Leyla adında kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.

AYDA AKSEL DİZİLERİ NELERDİR?

Baba
Hercai
Gülperi
Dudullu Postası
Tutsak
Poyraz Karayel
Kördüğüm
Zengin Kız Fakir Oğlan
Yalancı Bahar
Gönülçelen
Esir Kalpler
Hatırla Sevgili
Adı Aşk Olsun
Kıvılcım
Kurtuluş
Yıldızlar Gece Büyür
Yaprak Dökümü
Üç İstanbul

AYDA AKSEL FİLMLERİ NELERDİR?

Mucize 2: Aşk - 2019
Hayat Öpücüğü - 2015
Mandıra Filozofu - 2014
Aşk Kırmızı - 2013
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - 2011
Bir Avuç Deniz - 2011
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Kars Öyküleri - 2010
Sınav - 2006
Halk Düşmanı - 2004
Kaçıklık Diploması - 1998
Cumhuriyet - 1998
Bir Erkeğin Anatomisi - 1996

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba dizisinin Kahya Ceyhun'u Cem Uslu kimdir?Baba dizisinin Kahya Ceyhun'u Cem Uslu kimdir?
Şortuyla baş aşağı döndü! Kalçasının açılmasını umursamadıŞortuyla baş aşağı döndü! Kalçasının açılmasını umursamadı
Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

‘Tüm dünyayı şaşırtacağız! Rusya’nın çöküşü...’

‘Tüm dünyayı şaşırtacağız! Rusya’nın çöküşü...’

EYT yasasından kimler yararlanacak?

EYT yasasından kimler yararlanacak?

20 TL'ye 1 milyon lira kazandı! İlk yaptığı şey bakın ne oldu

20 TL'ye 1 milyon lira kazandı! İlk yaptığı şey bakın ne oldu

Yağmur bebeğin annesinin ifadesi ortaya çıktı!

Yağmur bebeğin annesinin ifadesi ortaya çıktı!

Doktora tecavüze 'doktor' indirimi! Skandal savunma: Rızası dışında bir şey yapmadım

Doktora tecavüze 'doktor' indirimi! Skandal savunma: Rızası dışında bir şey yapmadım

Son seçim anketinde Davutoğlu'na büyük şok!

Son seçim anketinde Davutoğlu'na büyük şok!

İlginizi Çekebilir

14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor

14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

“Çirkin” demişlerdi! Eski halini görenler inanamıyor

“Çirkin” demişlerdi! Eski halini görenler inanamıyor

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.