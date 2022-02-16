Baba dizisi Fazilet Saruhanlı kimdir? Ayda Aksel kimdir? Ayda Aksel kaç yaşında, nereli ve dizileri nelerdir?

Yayınlanması merakla beklenen Show TV'nin yeni yapımı Baba dizisi izleyicilerinin karşısına çıktı. Baba ilk bölümüyle izleyicinin kalbine girmeyi başardı. Baba dizisi konusu ve usta oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekti. Baba dizisinde Fazilet Saruhanlı'ya hayat veren Ayda Aksel'in kim olduğu, daha önce rol aldığı dizi ve filmler araştırılmaya başlandı.
Ayda Aksel, 31 Ekim 1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aksel, üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kadrolu olarak görev yaptı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi.
Oyuncu Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla bey 2010 yılında vefat etti. İlk eşinden de Leyla adında kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.
Baba
Hercai
Gülperi
Dudullu Postası
Tutsak
Poyraz Karayel
Kördüğüm
Zengin Kız Fakir Oğlan
Yalancı Bahar
Gönülçelen
Esir Kalpler
Hatırla Sevgili
Adı Aşk Olsun
Kıvılcım
Kurtuluş
Yıldızlar Gece Büyür
Yaprak Dökümü
Üç İstanbul
Mucize 2: Aşk - 2019
Hayat Öpücüğü - 2015
Mandıra Filozofu - 2014
Aşk Kırmızı - 2013
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - 2011
Bir Avuç Deniz - 2011
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Kars Öyküleri - 2010
Sınav - 2006
Halk Düşmanı - 2004
Kaçıklık Diploması - 1998
Cumhuriyet - 1998
Bir Erkeğin Anatomisi - 1996
Okuyucu Yorumları 0 yorum