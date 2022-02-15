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Baba dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? Baba dizisi gerçek bir hikaye mi? İşte Baba dizisi konusu ve oyuncuları!

15.02.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok başarılı ismin rol aldığı Baba dizisi bu akşam ilk bölümüyle Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaşacağı dizinin hikayesinin uyarlama olup olmadığı ve gerçek bir hikayeden alınma olup olmadığı araştırılıyor. Peki Baba dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? Baba dizisi gerçek bir hikaye mi? İşte Baba dizisi konusu!

Baba dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? Baba dizisi gerçek bir hikaye mi? İşte Baba dizisi konusu ve oyuncuları!

Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Baba dizisi, bu akşam ekrana geliyor. Dizinin ilk bölümü yayınlanırken gerek dizinin konusu gerek oyuncuları gerekse konusunun uyarlama mı yoksa gerçek mi olduğuna ilişkin aramalar yapılıyor. Peki Baba dizisi uyarlama mı?

BABA DİZİSİ UYARLAMA MI?

Show TV'de yayınlanan Baba dizisinde Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini konu alınıyor. Dizinin hikayesi uyarlama değil fakat gerçek hikaye olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Dizinin senaryosunu ise Gökhan Horzum ve Ekin Atalar kaleme alıyor.

BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir babadır. Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olacaktır. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirecektir.

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Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalacaktır.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Haluk Bilginer Tolga Sarıtaş
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