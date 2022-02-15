Baba dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? Baba dizisi gerçek bir hikaye mi? İşte Baba dizisi konusu ve oyuncuları!

Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Baba dizisi, bu akşam ekrana geliyor. Dizinin ilk bölümü yayınlanırken gerek dizinin konusu gerek oyuncuları gerekse konusunun uyarlama mı yoksa gerçek mi olduğuna ilişkin aramalar yapılıyor. Peki Baba dizisi uyarlama mı?
Show TV'de yayınlanan Baba dizisinde Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini konu alınıyor. Dizinin hikayesi uyarlama değil fakat gerçek hikaye olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Dizinin senaryosunu ise Gökhan Horzum ve Ekin Atalar kaleme alıyor.
Dizide ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir babadır. Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olacaktır. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirecektir.
Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalacaktır.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
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