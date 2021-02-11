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Baba efsanesini anlatan filme sürpriz oyuncu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.02.2021 07:33 | Son Güncelleme:
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Baba efsanesini anlatan filme sürpriz oyuncu

Ödüllü oyuncu Elisabeth Moss, The Godfather'ın kamera arkasını konu alacak filmin kadrosuna katıldı.

Baba efsanesinin (The Godfather) kamera arkasını konu alacak olan filmin oyuncu kadrosuna ödüllü isim Elisabeth Moss katıldı. Emmy ödüllü yıldız oyuncu Elizabeth Moss, yönetmenliğini Barry Levinson'ın yapacağı, ikonik film The Godfather'ın çekim sürecine odaklanacak yapımda başrollerden birini üstlenecek. Elisabeth Moss, ismi daha önce duyurulan Oscar Isaac tarafından canlandırılacak olan efsane yönetmen Francis Ford Coppola'nın karısı Eleanor Coppola rolünü oynayacak.

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BABA EFSANESİ HAKKINDA

Francis Ford Coppola'nın sinema dünyasına bıraktığı büyük bir hazine olan Baba’nın devam filmi olan "The Godfather Part II", kimilerine göre ilk filmden daha başarılı. Böyle düşünmeyenler ise genelde ilk iki filmi tek bir filmmiş gibi kabul ediyor. İlk filmin çekim sürecinde prodüksiyona stüdyonun çok karışması ve Coppola'nın oyuncu seçimlerini düzenli olarak kovma tehdidiyle baskılaması en bilinen sinema olaylarından biri. Film, tüm bunlar olurken, Coppola'nın ailesi ve özel hayatı üzerindeki stresi ve yaşadıklarını da irdeleyecek.

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Andrew Farotte'nin senaryosuna dayanan filminin oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal, Coppola'nın ilk "Godfather" filminde tutarlı bir şekilde çatıştığı 70'lerin süper yapımcısı Robert Evans'ı canlandıracak.

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