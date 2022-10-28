Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Olan var olmayan var'

Bir dönem meslektaşı Çağrı Çıtanak ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Türesan, bu defa süper mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun davet stiline yorum yağdı.

Hazal Türesan'ın paylaşımına ünlü isimler de kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu Gülşah Maçoğlu, Türesan'ın iddialı pozlarına ''Saçmaladın iyice, olan var olmayan var'' yorumunda bulundu.

Aslen Ankaralı olan oyuncu Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Daha önce Kara Para Aşk, Mucize Doktor, Tatlı İntikam, Fatma, Fazilet Hanım ve Kızları gibi yapımlarda rol alan yıldız, şimdilerde Baba dizisinde kamera karşısına geçiyor.

Özel yaşamıyla merak uyandıran güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Başak Gümülcinelioğlu ile evlenen Çağrı Çıtanak ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.

Sosyal medyada aktif olan Hazal Türesan'ın 1 milyonu aşkın takipçisi mevcut.



