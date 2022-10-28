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Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Olan var olmayan var'

28.10.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Haluk Bilginer, Özge Yağız, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş gibi isimlerin paylaştığı Baba dizisi, Show TV'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Baba dizisinde 'Begüm' karakterine hayat veren güzel oyuncu Hazal Türesan, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozlarıyla beğeni topladı.

Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Olan var olmayan var'

Bir dönem meslektaşı Çağrı Çıtanak ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Türesan, bu defa süper mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun davet stiline yorum yağdı.

Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Olan var olmayan var'

Hazal Türesan'ın paylaşımına ünlü isimler de kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu Gülşah Maçoğlu, Türesan'ın iddialı pozlarına ''Saçmaladın iyice, olan var olmayan var'' yorumunda bulundu.

Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Olan var olmayan var'

Aslen Ankaralı olan oyuncu Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Olan var olmayan var'

Daha önce Kara Para Aşk, Mucize Doktor, Tatlı İntikam, Fatma, Fazilet Hanım ve Kızları gibi yapımlarda rol alan yıldız, şimdilerde Baba dizisinde kamera karşısına geçiyor.

Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Olan var olmayan var'

Özel yaşamıyla merak uyandıran güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Başak Gümülcinelioğlu ile evlenen Çağrı Çıtanak ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.

Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Olan var olmayan var'

Sosyal medyada aktif olan Hazal Türesan'ın 1 milyonu aşkın takipçisi mevcut.

Baba'nın Begüm'ü Hazal Türesan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Olan var olmayan var'


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