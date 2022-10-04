Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu sevgilisiyle pozunu paylaştı! Sevgilisi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı

Baba dizisiyle tanınırlığını arttıran başarılı oyuncu Özge Yağız, meslektaşı Gökberk Demirci ile aşk pozunu paylaştı.
Yemin dizisinde tanışan Özge Yağız ve Gökberk Demirci çiftinin arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüşmüştü.
Evlenecekleri konuşulan ikilinin ayrıldığı haberi, magazin alemini sarsmıştı ancak ünlü çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyorlardı.
Gökberk Demirci ve Özge Yağız, dün Instagram hesaplarından paylaştıkları aşk pozuyla, takipçilerini sevindirdi. Gökberk Demirci'nin paylaşımını alıntılayan Özge Yağız, paylaşıma beyaz kalp koymayı ihmal etmedi.
İlk bölümüyle 2019 yılında ekrana gelen Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız, dizide Emir karakterini canlandıran Gökberk Demirci ile aşk yaşamaya başlamıştı.
İzmitli oyuncu Gökberk Demirci, 2012 yılında rol aldığı Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.
Yemin dizisiyle tanınırlığını arttıran yakışıklı oyuncu; Adını Sen Koy, Hayatımın Aşkı, Malazgirt 1071 gibi yapımlarda rol aldı.
Gökberk Demirci, 2017 yılında Arka Sokaklar dizisinde de kamera karşısına geçmişti.
Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Gökberk Demirci, yaşamına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.
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