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Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu sevgilisiyle pozunu paylaştı! Sevgilisi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı

04.10.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş ve Ayda Aksel gibi isimlerin paylaştığı Baba dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyiciden tam puan aldı. Baba dizisinde hayat verdiği Büşra Saruhanlı karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Özge Yağız, Instagram hesabından oyuncu sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu sevgilisiyle pozunu paylaştı! Sevgilisi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı

Baba dizisiyle tanınırlığını arttıran başarılı oyuncu Özge Yağız, meslektaşı Gökberk Demirci ile aşk pozunu paylaştı.

Yemin dizisinde tanışan Özge Yağız ve Gökberk Demirci çiftinin arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisi rol arkadaşı çıktı

Evlenecekleri konuşulan ikilinin ayrıldığı haberi, magazin alemini sarsmıştı ancak ünlü çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyorlardı.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisi rol arkadaşı çıktı

Gökberk Demirci ve Özge Yağız, dün Instagram hesaplarından paylaştıkları aşk pozuyla, takipçilerini sevindirdi. Gökberk Demirci'nin paylaşımını alıntılayan Özge Yağız, paylaşıma beyaz kalp koymayı ihmal etmedi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisi rol arkadaşı çıktı

İlk bölümüyle 2019 yılında ekrana gelen Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız, dizide Emir karakterini canlandıran Gökberk Demirci ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisi rol arkadaşı çıktı

İzmitli oyuncu Gökberk Demirci, 2012 yılında rol aldığı Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisi rol arkadaşı çıktı

Yemin dizisiyle tanınırlığını arttıran yakışıklı oyuncu; Adını Sen Koy, Hayatımın Aşkı, Malazgirt 1071 gibi yapımlarda rol aldı.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Sevgilisi rol arkadaşı çıktı

Gökberk Demirci, 2017 yılında Arka Sokaklar dizisinde de kamera karşısına geçmişti.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu sevgilisiyle pozunu paylaştı! Sevgilisi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Gökberk Demirci, yaşamına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu sevgilisiyle pozunu paylaştı! Sevgilisi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu sevgilisiyle pozunu paylaştı! Sevgilisi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu sevgilisiyle pozunu paylaştı! Sevgilisi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu sevgilisiyle pozunu paylaştı! Sevgilisi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı


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Show TV Gökberk Demirci Hakan Kurtaş Haluk Bilginer Tolga Sarıtaş Özge Yağız baba yemin Oyuncu sevgilisi karakteri
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